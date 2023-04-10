Понедельник, 10 Апреля 2023 19:11

АрмИнфо. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев еще раз озвучил позицию Казахстана касательно взаимоотношений между Азербайджаном и Арменией.

"Казахстан и Азербайджан плодотворно взаимодействуют в рамках различных многосторонних структур, придерживаются схожих позиций по многим актуальным международным и региональным вопросам. В этом ключе хочу отметить, что Казахстан традиционно выступает за дипломатическое урегулирование взаимоотношений между Азербайджаном и Арменией, а также приветствует усилия по скорейшему заключению мирного договора",

- сказал Касым-Жомарт Токаев во время совместного заявления с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает "Казинформ".

Глава государства еще раз поблагодарил Ильхама Алиева за визит в Казахстан.

"В целом, у нас имеется общее понимание необходимости продолжения взаимной поддержки и принятия совместных мер для укрепления стабильности и безопасности в регионе. Как видите, сфера обсуждаемых вопросов была весьма обширная. Еще раз хочу выразить искреннюю признательность президенту Азербайджана за его визит. Этот визит действительно имеет очень важное значение для успешного продолжения развития взаимоотношений, сотрудничества между нашими странами. Для Казахстана сотрудничество с Азербайджаном было и будет приоритетом. Мы будем делать все возможное для того, чтобы насытить это сотрудничество конкретным содержанием, конкретными договоренностям",

- добавил глава Казахстана.

Меж тем, согласно СМИ, Алиев в свою очередь отметил, что работа над мирным договором с Арменией идет "не так гладко как хотелось бы Баку", но Азербайджан нацелен на нормализацию отношений с Ереваном. Алиев заверил, что альтернативы этому нет и отношения между соседями должны быть нормальными. "Азербайджан смотрит в будущее и считает, что есть возможность выйти на мирный договор, который перевернет страницу многолетней вражды", - сказал он, добавив, что мирный договор, должен быть заключен на основе "суверенитета, территориальной целостности, нерушимости границ устава ООН, всех основополагающих норм и принципов международного права"