Понедельник, 10 Апреля 2023 15:15

АрмИнфо.Аврора скорбит о смерти Бенджамина Ференца, всемирно известного правозащитника и активиста борьбы за мир, который в 2019 году присоединился к Отборочной комиссии премии "Аврора" в качестве ее почетного сопредседателя.

Известный американский юрист румынского происхождения много лет работал над обеспечением международного верховенства права и был глобальным послом премии "Аврора". Нашему сообществу будет его очень не хватать.

Бенджамин Ференц был последним из тех, кто собирал доказательства преступлений, совершенных нацистами во время Второй Мировой войны. Он также выступал в качестве главного прокурора на Нюрнбергском процессе по делу об айнзацгруппах в Германии. Бенджамин Ференц посвятил свою жизнь борьбе за права человека и достижению мира во всем мире, взяв на себя миссию по установлению глобального верховенства права. В течение своей карьеры он защищал человеческое достоинство и человечество в целом от преследований и геноцидов, и его неустанные усилия по обеспечению правосудия для жертв преступлений против человечности будут помнить всегда. Он сделал наш мир лучше, и хотя его отсутствие будет ощущаться всеми нами, его наследие никогда нас не покинет.

"Аврора" выражает искренние соболезнования семье Бенджамина Ференца",

- резюмировали в инициативе.

Отметим, что последний прокурор Нюрнбергского процесса Бенджамин Ференц скончался 7 апреля в возрасте 103 лет.