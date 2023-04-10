Понедельник, 10 Апреля 2023 13:27

АрмИнфо.Ректор Российско-Армянского (Славянского) университета (РАУ) Армен Дарбинян, занимающий эту должность свыше 21 года, решил отказаться от выдвижения своей кандидатуры на новый пятилетний срок, так как <не заручился должной поддержкой правительств России и Армении>.

Как сообщил сам Дарбинян на своей странице в Фейсбук, 14 мая завершаются его полномочия в качестве ректора РАУ. "Я обратился к соучредителям университета (правительствам РА и РФ), выразив готовность быть переизбранным еще на пятилетний срок и прося их о поддержке. Однако я не получил такой поддержки ни с одной из сторон. Предполагаю, что в новой геополитической ситуации возникли новые проблемы, для решения которых моя кандидатура не самая лучшая. В этом смысле я полностью согласен со сторонами. А это означает одно. Я не буду участвовать в предстоящих выборах, несмотря на то, что я был выдвинут в качестве единого кандидата всем коллективом университета", - подчеркнул ректор РАУ.

При этом он выразил благодарность правительствам Армении и России за эту прекрасную возможность вести конструктивную научную работу в течение двадцати одного с половиной года. "В результате мы имеем учебное заведение, выросшее с нуля и признанное в международных рейтингах по объективным меркам ЛУЧШИМ вузом Армении", - отметил он.

Касаясь своих дальнейших планов, Дарбинян не исключил создания частного университета, где будут проповедоваться такие же ценности как любовь, свобода, справедливость, достоинство, солидарность, знания и личностный рост. "Это, конечно, потребует солидных финансовых вложений, и в этом смысле я открыт для содержательных и интересных предложений. Я был и остаюсь и солдатом, и командиром суверенитета армянина, общества и государства", - резюмировал Дарбинян.

Дарбинян являлся ректором Российско-Армянского (Славянского) государственного университета с 2001 года. Он закончил экономический факультет МГУ, защитил кандидатскую, а в 2005 году и докторскую диссертацию на тему "Модель экономического развития: выбор Армении". В 1998 - 1989 годах являлся главой Кабинета министров Армении.