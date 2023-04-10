Понедельник, 10 Апреля 2023 12:53

АрмИнфо.Защита оппозиционного депутата Мгера Саакяна прокомментировала ходатайство Генпрокуратуры РА возбудить уголовное дело в отношении парламентария.

Напомним, что 31 марта в парламенте Армении произошла потасовка между депутатом от оппозиционного блока "Армения" Мгером Саакяном и членом фракции "Гражданский договор" Владимиром Варданяном. Как стало известно, Саакян ударил Варданяна. Оппозиционный депутат был задержан, а представитель правящей силы госпитализирован. Согласно, предварительной версии именно представитель правящей силы спровоцировал потасовку. Однако обвинение Саакяну ему не было предъявлено, поскольку для этого требуется согласие Национального собрания. А зегодня уже стало известно, что генеральный прокурор Армении Анна Вардапетян направила соответствующее ходатайство в парламент РА.

В этой связи адвокат Саакяна Рубен Меликян, в частности написал на своей странице в Фейсбук:

"Генеральный прокурор представил в Национальное Собрание ходатайство о даче согласия на возбуждение уголовного дела (предъявление ему обвинения) в отношении депутата Мгера Саакяна.

Компетентные органы намерены предъявить Саакяну обвинение в хулиганстве (ч. 1 ст. 297 УК РА) и за нанесение Владимиру Варданяну из хулиганских побуждений легких телесных повреждений (ч. 2 ст. 171 УК РА).

В обоих случаях мы имеем дело с нетяжким преступлением. Ходатайство о разрешении заключения под стражу не было подано в Национальное Собрание. Первоначальная гипотеза о том, что удар был нанесен предметом, фактически была опровергнута".

При этом он подчеркнул, что подход защиты в этой связи не изменился: в поступке Саакяна полностью отсутствуют факт хулиганства (как объективное явление) и хулиганское побуждение (как субъективное явление), а удар был нанесен исходя из цели необходимой защиты.

Примечательно, что ранее в парламенте были подобного рода инцидента, когда в присутствии журналистов несколько депутатов от правящей силы нападали на представителей оппозиции. Нападению подвергался как экс-министр обороны Армении Сейран Оганян, так и бывший глава Сюника Ваге Акопян. В отношении обоих депутатов была применена грубая сила со стороны правящей силы. На видеокадрах видно, как представители правящей силы наносили удары по голове Сейрану Оганяну, или как наносили удары ногами Ваге Акопяну. Однако тогда правоохранительные органы Армении не инициировали никаких производств, проявив предвзятое отношение.