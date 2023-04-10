Понедельник, 10 Апреля 2023 12:46

АрмИнфо.Зангезурский медно-молибденовый комбинат (ЗММК) сообщил о том, что в субботу вечером произошла авария в системе хвостопровода обогатительной фабрики комбината. Причиной инцидента стали аварийные отключения электроэнергии, приведшие к сбою в работе обогатительной фабрики, в том числе регулируемого потока производственных вод по хвостопроводу.

Пресс-служба комбината сообщила, что загрязненные воды оказались на поверхности на территории общины Каджаран, разлились по участку Каджаран-Мегри автомобильной трассы М2.

Согласно информации, после ликвидации утечки персонал компании в оперативном порядке приступил к очистке загрязненной территории. О происшествии компания в установленном порядке уведомила Инспекционный орган охраны природы и недр Сюникской области.

Напомним, что это не первый случай повреждения хвостопровода на обогатительной фабрике ЗММК. Еще в октябре 2019 года Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело по факту повреждения трубопровода и загрязнения реки Вохчи опасными отходами. По версии прокурорских органов, тогда были выявлены факты вопиющего нарушения правил безопасности, что и стало причиной загрязнения окружающей среды. Было возбуждено уголовное дело по признакам пункта 1 части 2 статьи 284 УК РА (Нарушение правил безопасности при обращении с опасными химическими или биологическими веществами и отходами). Чем закончилось это дело Генпрокуратура не сообщила.

Отметим, что в Армении насчитывается 22 хвостохранилища, из которых 8 закрыты, а 13 продолжают действовать. Еще в 2014 году Министерство энергетики Армении представило проект по переработке хвостохранилищ металлических рудников, оцениваемый в $200 млн.

Затем был одобрен меморандум о намерениях, в соответствии с которым правительство планировало осуществить соответствующую программу совместно с АО Cronimet Mining, ЗАО "Зангезурский медно-молибденовый комбинат", группой предприятий VSEI и ООО "Альотиг".

Проектом предлагалось осуществить эффективную и глубокую переработку хвостохранилищ и отвалов пород, образовавшихся при добыче металлических полезных ископаемых. В мае 2015 года правительство вновь вернулось к этому вопросу, одобрив законопроект "Об инвестиционной программе по переработке производственных отходов, накопленных и накапливающихся в хвостохранилищах Вохчи, Пхрут, Арцваник, а также в результате деятельности Зангезурского медно-молибденового комбината (ЗММК).

Однако на сей раз речь шла уже не о $200, а о $240 млн инвестиций, необходимых для строительства предприятия по переработке хвостохранилищ. В законопроекте отмечалось, что в хвостохранилищах ЗММК на тот момент накопилось свыше 300 млн тонн производственных отходов, которые ежегодно пополняются еще на 18-20 млн тонн, создавая серьезную экологическую проблему. Реализация программы была возложена на ООО "Альотиг", которое взяло на себя обязательство построить завод по переработке производственных отходов хвостохранилищ, мощностью 12,5 тонны ежегодно, а на втором этапе с охватом временного промежутка в 2019-2025 гг. довести мощность завода до объемов переработки 25 млн тонн отходов. В конце июня 2015 года НС приняло закон об инвестиционной программе по переработке производственных отходов хранилищ Вохчи, Пхрута, Арцваника, а также Зангезурского медно-молибденового комбината, в соответствии с которым компания "Альотиг" получала названные хранилища в собственность. Однако спустя полгода после принятия закона стало известно, что ООО "Альотиг" за прошедшее короткое время успело обанкротиться. В итоге масштабный инвестпроект так и не был реализован.