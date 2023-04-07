Пятница, 7 Апреля 2023 19:21

АрмИнфо. С 5 по 7 апреля Армению посетила делегация во главе с заместителем начальника штаба Командования сухопутных войск США в Европе - начальником отдела учений и подготовки, бригадным генералом Патриком Эллисом.

Как сообщило сегодня пресс-служба оборонного ведомства, генерал Эллис обсудил с представителями Министерства обороны Армении возможности обучения личного состава, проведения совместных учений, обмена опытом и знаниями.

Делегация командования сухопутных войск США в Европе посетила учебные части, учебный центр <Зар> миротворческой бригады Минобороны.