Пятница, 7 Апреля 2023 18:01

АрмИнфо. Почти половина респондентов в Армении не пошли бы на выборы, если бы они прошли в ближайшее воскресенье. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Обыкновенная война", проведенного консалтинговой компанией MPG (Marketing Professional Group - эксклюзивный представитель Международной ассоциации GALLUP в Армении).

Так высказались 40% армянских респондентов, 21.3% - отметили, что проголосовали бы за правящую партию "Гражданский договор", 2.6% - за блок "Армения" Роберта Кочаряна, на третьем месте малоизвестная партия "Айоц Айреник" (Армянская Родина) - 1.5%. При этом, 12.4% опрошенных отказались отвечать, 9.5% - затруднились ответить.

На просьбу оценить работу премьер-министра РА Никола Пашиняна, 16.2% респондентов положительно оценили его деятельность (в марте таковых было 13.8%), скорее положительно оценили - 24.5 % (в январе - 25%), скорее отрицательно - 15.3% (январе - 13.6%), негативно - 31.3% (34.1%), затруднились ответить - 12.7% (13.6%).

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Армении в период с 23 марта по 27 марта 2023 года. Объем выборки составил 1100, погрешность выборки +/- 3%.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.