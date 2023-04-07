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АрмИнфо. Почти половина респондентов в Армении не пошли бы на выборы, если бы они прошли в ближайшее воскресенье. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Обыкновенная война", проведенного консалтинговой компанией MPG (Marketing Professional Group - эксклюзивный представитель Международной ассоциации GALLUP в Армении).
Так высказались 40% армянских респондентов, 21.3% - отметили, что проголосовали бы за правящую партию "Гражданский договор", 2.6% - за блок "Армения" Роберта Кочаряна, на третьем месте малоизвестная партия "Айоц Айреник" (Армянская Родина) - 1.5%. При этом, 12.4% опрошенных отказались отвечать, 9.5% - затруднились ответить.
На просьбу оценить работу премьер-министра РА Никола Пашиняна, 16.2% респондентов положительно оценили его деятельность (в марте таковых было 13.8%), скорее положительно оценили - 24.5 % (в январе - 25%), скорее отрицательно - 15.3% (январе - 13.6%), негативно - 31.3% (34.1%), затруднились ответить - 12.7% (13.6%).
Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Армении в период с 23 марта по 27 марта 2023 года. Объем выборки составил 1100, погрешность выборки +/- 3%.
В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.
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|Опрос: Большинство армянских респондентов уверены в негативности для Армении западных санкций в отношении России, но поддерживают их
|Опрос: Почти половина респондентов в Армении не пошли бы на выборы, если бы они прошли в ближайшее воскресенье
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|С 1 мая по 7 июля 2023 года включительно в Армении пройдут тренировочные сборы резервистов
|Ситуация на участке Тех-Корнидзор частично улучшалась - Пашинян
|Азербайджан не выполняет решение Международного суда ООН - Пашинян
|Президент Туркменистана принял губернатора Астраханской области России
|Гнел Саносян встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили
|Фонд "Дети Армении" объявляет о начале спецсбора средств в поддержку детей и семей в блокадном Арцахе
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|Асмик Толмаджян провела встречу с членами новой группы дружбы Франция- Армения Национальной Ассамблеи
|Мария Захарова: Мяч на стороне Еревана
|Посол РФ: Роль российского миротворческого контингента важна для обеспечения жизнедеятельности Нагорного Карабаха
|Глава Республики Татарстан встретился с руководством Туркменистана в Ашхабаде
|Госминистр: Слухи об эвакуации жителей Арцаха российскими миротворцами не соответствуют действительности
|У Пашиняна обсудили шаги по улучшению международного имиджа Армении
|Парламент Ирана осудил открытие Азербайджаном посольства в Израиле
|Степанакерт: В условиях полной безнаказанности, преступные деяния Азербайджана в отношении народа Арцаха, приобретают все более угрожающий характер
|Посол Турции в Израиле выразил протест против переименования в Хайфе площади в честь жертв Геноцида армян
|ЦК АРФД Западной Америки обвинил посла Армении в США в дипломатических инсинуациях
|Заявление: Правоохранители должны отреагировать на вульгарное, хулиганское поведение представителей действующей власти Армении
|Stratfor прогнозирует продолжение ползучей оккупации территорий Арцаха и Армении со стороны Азербайджана
|Что обсуждалось на заседании правления правящей партии Армении
|Госминистр Арцаха: Действия азербайджанцев демонстрируют их намерение изгнать армян из НКР
|Омбудсмен НКР: Азербайджанцы ворвались в одну из ожидающих проезда машин с гражданами Арцаха, возвращающимися домой
|Бьорн Сёдер: Швеция заинтересована в углублении партнерства с Арменией
|Никол Пашинян принял зампреда правительства РФ
|Экс-мэр Еревана назначен советником премьер-министра РА
|Армения и Грузия условились углубить двустороннее сотрудничество
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|Мариан Кэри о Лачинском кризисе: Дело вовсе не в экологах, как изначально пыталась представить азербайджанская сторона
|Арун Венкатараман: США поддерживают развитие Среднего коридора
|Движение "Вместе" проводит акцию протеста перед зданием парламента Армении с требованием отставки действующей власти и признания независимости Арцаха
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|А вы, друзья, как ни садитесь...
|Ложь спикера парламента Армении об избиении сына Никола Пашиняна создала благодатную почву, для спекуляций в международных СМИ
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|Оппозиционер предупреждает: Азербайджан усиливает контроль над каналами связи Арцаха и намечает точки, по которым будет действовать в будущем
|Депутат: В результате политики правительства Пашиняна у нас не только третий месяц нет омбудсмена, но и нарушается Конституционный закон
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|Глава МИД Армении рассказал и.о. председателя Сената Румынии об усилиях Еревана по нормализации армяно-азербайджанских отношений
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