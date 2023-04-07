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 Пятница, 7 Апреля 2023 17:49
Марианна Мкртчян

В Минобороны Армении опровергли вражескую дезинформацию

В Минобороны Армении опровергли вражескую дезинформацию

АрмИнфо.В Минобороны Армении опровергли дезинформацию азербайджанской стороны.

"Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что подразделения ВС РА 7-ого апреля с 13:20 до 13:45 якобы открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в юго-восточной части армяно- азербайджанской границы, является очередной дезинформацией", - говорится в сообщении МО РА. 

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