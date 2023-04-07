Пятница, 7 Апреля 2023 13:55

АрмИнфо.Россия выступает за углубления сотрудничества между всеми странами Закавказья. Об этом 7 апреля в Анкаре на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что Россия приветствует, начатый при поддержке Москвы, процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией.

"Приветствуем усилия по разблокировке транспортных и экономических коммуникаций в регионе. И, конечно же, по постконфликтному восстановлению Южного Кавказа", - сказал он.

В этом ключе он напомнил о трехсторонних договоренностях лидеров Армении, России и Азербайджана, и подчеркнул, что они остаются основой для продолжения работы. "Мы надеемся, что некоторые из наших внерегиональных коллег не будут мешать этим процессам, и будут ориентироваться на выполнение договоренностей, которые были достигнуты в трехстороннем российско-армяно-азербайджанском формате", - подытожил он.

В свою очередь Чавушоглу подтвердил, что на встрече затрагивались вопросы, касаяющиеся Южного Кавказа, особенно вопроса между Арменией

и Азербайджаном, процесса нормализации между Турцией и Арменией.

"Россия в этом плане также вносит свой вклад. Наше желание, чтобы между Азербайджаном и Арменией было достигнуто масштабное соглашение о мире, чтобы на Южном Кавказе был прочный, устойчивый мир. И в этом плане мы будем находиться в тесном контакте с Россией", - резюмировал Мевлют Чавушоглу.