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 Пятница, 7 Апреля 2023 13:48
Марианна Мкртчян

Маркедонов: Россия кавказская держава и именно поэтому она на Кавказе всерьез и надолго

Маркедонов: Россия кавказская держава и именно поэтому она на Кавказе всерьез и надолго

АрмИнфо.Россия кавказская держава и именно поэтому она на Кавказе всерьез  и надолго. Об этом в Ереване, на конференции "Дипломатия - альфа: вызовы настоящего и образ будущего" заявил кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО  МИД России Сергей Маркедонов.

По словам эксперта, если говорить о России на постсоветском пространстве и на Кавказе особенно, не нужно забывать, что эти регионы в какой-то степени имеют конституирующее влияние для постсоветской РФ. Маркедонов обусловил это тем, что Россия без Советского союза, пытается себя позиционировать в новых реалиях, ее идентичность во много связанна с переосмыслением, расставанием с советским периодом.

При этом он выразил убеждение, что распад СССР может быть формально и завершен, однако исторически нет, так как на вопрос чей Крым, чей Нагорный Карабах и Абхазия будет даже не два, а веер ответов. Маркеднов подчеркнул, что если вопрос статусов не решен, значит и процесс распада не завершен, поскольку повестка РФ все еще ориентирована на прошлое, так как с нее еще не рассчитались.

"И какого года, такой-то орган решил, что Абхазия будет в составе Грузии. Какое-то Кавбюро! Где это Кавбюро? Кто-то решил, что Карабах должен быть в составе Азербайджана, а могло бы принять другое решение! Пока мы вот там, этот процесс продолжается и для России он важен", - подчеркнул политолог.

Вместе с тем Маркедонов призвал не забывать, что Россия сама кавказская держава.  "Кавказское измерение чрезвычайно важно. Население одного Дагестана это 3 млн - по численности равно Армении. Естественно, происходящее на Южном Кавказе имеет продолжение на Северном Кавказе, и это невозможно отделять. И это не вопрос имперской рефлексии, и это не вопрос восстановления неких фантомных позиций", - считает Маркедонов.

В этом ключе он напомнил, что во время 5-древной войны в августе 2008 г. была угроза разогрева, казалось бы, потухшего осетино-ингушского конфликта, об отголосках внутри России последствий 4-дневной  и 44-дневных войн в Нагорном Карабахе, хотя бы с учетом больших армянской и азербайджанской диаспор. По его словам, он сам вырос в Ростове-на-Дону, и ему не надо объяснить, какое значение имеет  Новый Нахичевань для армян, или Дербент для азербайджанцев.

"Поэтому ситуация на Кавказе это не про то как конструировать имперность, демократию или что-то еще. Она про то, как помогать обеспечивать внутреннюю стабильность, решая проблему в соседстве. Любое соседство для любой страны приоритет. Соседству нужна стабильность, соседство не должно полыхать", - подчеркнул эксперт.

Касаясь разговоров в том, что Россия уходит с Кавказа, российский политолог подчеркнул, что Москва может снижать приоритезацию Кавказа, снижать свою активность, прямо и честно формулировать или не формулировать свои интересы, или молчать, но она никуда не собирается уходить.

Он еще подчеркнул, что Южный Кавказ имеет для России жизненно важное, системообразующее значение.  "Она может коряво формулировать свои интересы, она может снижать приоритетность, но уходить не собирается. Постсоветское пространство и Кавказ - это системообразующие и конституирующие факторы", - резюмировал политолог. 

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