Пятница, 7 Апреля 2023 13:46

АрмИнфо.Единственная гарантия безопасности Арцаха - реализация права народа на самоопределение. Об этом заявил руководитель фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным послом Швейцарии в РА Лукасом Розенкранцем. На встрече присутствовала и член фракции Тагуи Товмасян.

Как сообщает пресс-служба Парламента, в частности, лидер фракции коснулся ситуации в Арцахе, гуманитарных вопросов и проблем безопасности, возникших вследствие закрытия Лачинского коридора. Было отмечено, что азербайджанские провокации доказывают, что Арцах никогда не может быть в составе Азербайджана. В урегулировании кризисной ситуации в Нагорном Карабахе армянские парламентарии отметили роль международных партнеров.

Представители фракции "Честь имею" затронули также внутриполитические проблемы Армении.

В свою очередь Посол Розенкранц подчеркнул важность подобных встреч с партнерами по оппозиции, в ходе которых есть возможность

ознакомиться с их точками зрения касаемо внутриполитической и региональной ситуации.

Согласно источнику, стороны обсудили также ряд вопросов по двустороннему и многостороннему сотрудничеству.