Пятница, 7 Апреля 2023 10:05

АрмИнфо. Пентагон скорректировал список стран, который примут в ранее анонсированном учении "Defender 23", которые стартуют 22 апреля.

В первоначальном списке стран-участниц Армения была указана, однако чуть позже в анонс были внесены корректировки и Армения была исключена.

Напомним, что учения продлятся два месяца и охватят территорию 10 европейских стран. В них примут участие около девяти тысяч американских военных и 17 тысяч военнослужащих стран-партнеров.

Помимо США в учениях примут участие войска из Албании, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Грузии, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Косово, Молдовы, Черногории, Нидерландов, Северной Македонии, Польши, Румынии, Словении, Испании, Швеции и Великобритании.

Учения призваны продемонстрировать способность вооруженных сил США быстро развертывать боеспособные войска и технику, чтобы успокоить союзников и сдержать тех, кто угрожает миру и Европе.