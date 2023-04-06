Четверг, 6 Апреля 2023 20:29

АрмИнфо.Россия воспринимает Армению в качестве союзника и суверенного государства. Подобное мнение в Ереване на конференции <Дипломатия - альфа: вызовы настоящего и образ будущего> выразил Старший научный сотрудник Института международных исследований университета МГИМО, кандидат политических наук Алексей Токарев.

Эксперт задался вопросом, почему российские войска должны стоять между двумя ненавидящими друг друга нациями и рисковать своими жизнями?

<Что для вас важнее как для национального сообщества - реальные дела, реальные жизни моих тульских и рязанских парней или бумага, вам - нацсообществу и политическому классу? Почему вы рецитируете значение того, что наши парни должны находиться в Карабахе? Наверное, они там находятся, поскольку Южный Кавказ входит в национальные интересы России>, - признал эксперт

Вместе с тем он выразил убеждение, что если бы осенью 2020 года президент России не договорился с президент Азербайджана и премьер-министром Армении, и не была бы подписана трехсторонняя декларация, то сегодня Степанакерта в нынешнем виде, и того, что осталось от Нагорного Карабаха, скорее всего, просто бы не было. Он рассказал о том, как они на одной из международных площадок боролись за то, что бы у монастырского комплекса Дадививанк, на территории Карвачара, перешедшего под азербайджанский контроль бы установлен российский пост миротворцев. Токарев также признал, что в текущей ситуации, Россия, безусловно, проигрывает в информационной войне. <Но, при этом, никого не волнует цена на газ, не история с релокантами, которые обеспечили экономический рост в Армении. Я лишь хочу донести, что есть уровень заявлений - дипломатический пласт, и в этом смысле руководство Армении хочет, чтобы была совершенно четкая, жесткая определенная позиция ОДКБ, и чтобы Россия выступила. И как­то игнорируется, что ОДКБ - это организация, в которой есть еще страны, у которых есть другие интересы>, - отметил эксперт.

Вместе с тем, Токарев констатировал, что российских военных на земле абсолютно не волнует вражда армян и азербайджанцев, так как это война армян и азербайджанцев. <Но, они здесь находятся, потому, что это национальные интересы России, и буду находиться. Поэтому, смотрите не только на информационку, смотрите на реальность, в которой сохраняется огромная национальная карабахская идентичность , просто благодаря тому, что мои соотечественники там находятся. И просто потому, что Россия искренне воспринимает Армению как союзника, несмотря на все проблемы, существующие в отношениях. У нас куча проблем, но это не повод разрывать союз - с нашей стороны точно>, - подчеркнул Токарев.

В заключение он подчеркнул, что Армения суверенное государство, и в России не воспринимают ее как придаток, младшего брата, как страну, которую нужно бросить - наратив, который прокачивается Западом. <Разделяйте, пожалуйста, реальность и слова - это очень важно. Мы за Вас>, - резюмировал он.