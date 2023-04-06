Четверг, 6 Апреля 2023 18:12

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен упорядочить благотворительную деятельность в РА.

<Нужно прекратить практику, когда государственные ведомства становятся объектом традиционной благотворительности>, - заявил он 6 апреля на очередном заседании кабмина. По его словам, РА в состоянии сама приобрести стулья, телевизоры и др. для школ.

При этом, как отметил премьер, есть люди, которые желают заниматься благотворительностью. Но она должна вписываться в рамки государственной программы, к примеру, 500 детсадов и 300 школ, подчеркнул он.

Для этого, как пояснил Пашинян, будет открыт специальный счет, на который можно будет перечислять помощь. <Госведомствам, финансируемым из госбюджета, запрещаю далее действовать в рамках логики риса и фасоли>, - сказал он.