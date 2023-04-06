Четверг, 6 Апреля 2023 17:01

АрмИнфо.Вопрос отставки спикера Нацсобрания Армении Алена Симоняна, как в партии, так и во фракции "Гражданский договор" не обсуждается. Об этом в ходе брифинга сообщил журналистам депутат от правящей фракции "Гражданский договор" Саркис Ханданян.

Он подчеркнул, что в августе 2021 года Национальное Собрание избрало спикера Парламента, который продолжает выполнять свои функции. "Нет такого вопроса в повестке, и не думаю, что в этом есть необходимость", - заявил Ханданян.

Напомним, что на прошлой неделе спикер Парламента Армении Ален Симонян отличился нелицеприятными поступками. 2 апреля Симонян обругал гражданина и плюнул ему в глаз за то, что последний крикнул вслед главе НС "предатель". Затем, к месту инцидента приехала полицейская бригада, которая задержала гражданина. Сам спикер парламента Армении не отрицает, что инцидент произошел. Более того, он пообещал, что все, кто посмеет оскорбить демократическую власть, будут привлечены к правовой ответственности.

Данные действия спикера парламента вызвали широкий общественный резонанс. Граждане раскритиковали Симоняна за подобное поведение, "которое не достойно лица, наделенного властью", тем более в демократической Армении.

Экс-президент Армении Левон Те-Петросян также выразил возмущение поступком спикера Парламента, и призвал инициировать отставку последнего.

После этого, на своей странице в Фейсбук Ален Симонян написал о том, что сын премьер- министра Армении Ашот Пашинян подвергся нападению. Любопытно, что в полиции Армении после данного заявления сообщили, что не получали каких-либо заявлений и не располагают фактами о нападении от сына премьера. С опровержением данных слов Симоняна выступила газета "Айкакан жаманак", принадлежащей семье премьера РА. В частности, сын премьера Ашот Пашинян заявил, что политически мотивированных или иных нападений на него не было.