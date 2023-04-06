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АрмИнфо.Вопрос отставки спикера Нацсобрания Армении Алена Симоняна, как в партии, так и во фракции "Гражданский договор" не обсуждается. Об этом в ходе брифинга сообщил журналистам депутат от правящей фракции "Гражданский договор" Саркис Ханданян.
Он подчеркнул, что в августе 2021 года Национальное Собрание избрало спикера Парламента, который продолжает выполнять свои функции. "Нет такого вопроса в повестке, и не думаю, что в этом есть необходимость", - заявил Ханданян.
Напомним, что на прошлой неделе спикер Парламента Армении Ален Симонян отличился нелицеприятными поступками. 2 апреля Симонян обругал гражданина и плюнул ему в глаз за то, что последний крикнул вслед главе НС "предатель". Затем, к месту инцидента приехала полицейская бригада, которая задержала гражданина. Сам спикер парламента Армении не отрицает, что инцидент произошел. Более того, он пообещал, что все, кто посмеет оскорбить демократическую власть, будут привлечены к правовой ответственности.
Данные действия спикера парламента вызвали широкий общественный резонанс. Граждане раскритиковали Симоняна за подобное поведение, "которое не достойно лица, наделенного властью", тем более в демократической Армении.
Экс-президент Армении Левон Те-Петросян также выразил возмущение поступком спикера Парламента, и призвал инициировать отставку последнего.
После этого, на своей странице в Фейсбук Ален Симонян написал о том, что сын премьер- министра Армении Ашот Пашинян подвергся нападению. Любопытно, что в полиции Армении после данного заявления сообщили, что не получали каких-либо заявлений и не располагают фактами о нападении от сына премьера. С опровержением данных слов Симоняна выступила газета "Айкакан жаманак", принадлежащей семье премьера РА. В частности, сын премьера Ашот Пашинян заявил, что политически мотивированных или иных нападений на него не было.
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|Парламентарий: Вопрос отставки Алена Симоняна в "Гражданском договоре" не обсуждается
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|Посол РФ: Роль российского миротворческого контингента важна для обеспечения жизнедеятельности Нагорного Карабаха
|Глава Республики Татарстан встретился с руководством Туркменистана в Ашхабаде
|Госминистр: Слухи об эвакуации жителей Арцаха российскими миротворцами не соответствуют действительности
|У Пашиняна обсудили шаги по улучшению международного имиджа Армении
|Парламент Ирана осудил открытие Азербайджаном посольства в Израиле
|Степанакерт: В условиях полной безнаказанности, преступные деяния Азербайджана в отношении народа Арцаха, приобретают все более угрожающий характер
|Посол Турции в Израиле выразил протест против переименования в Хайфе площади в честь жертв Геноцида армян
|ЦК АРФД Западной Америки обвинил посла Армении в США в дипломатических инсинуациях
|Заявление: Правоохранители должны отреагировать на вульгарное, хулиганское поведение представителей действующей власти Армении
|Stratfor прогнозирует продолжение ползучей оккупации территорий Арцаха и Армении со стороны Азербайджана
|Что обсуждалось на заседании правления правящей партии Армении
|Госминистр Арцаха: Действия азербайджанцев демонстрируют их намерение изгнать армян из НКР
|Омбудсмен НКР: Азербайджанцы ворвались в одну из ожидающих проезда машин с гражданами Арцаха, возвращающимися домой
|Бьорн Сёдер: Швеция заинтересована в углублении партнерства с Арменией
|Никол Пашинян принял зампреда правительства РФ
|Экс-мэр Еревана назначен советником премьер-министра РА
|Армения и Грузия условились углубить двустороннее сотрудничество
|Ален Симонян: Крайне важно усилить международное давление на Баку
|Мариан Кэри о Лачинском кризисе: Дело вовсе не в экологах, как изначально пыталась представить азербайджанская сторона
|Арун Венкатараман: США поддерживают развитие Среднего коридора
|Движение "Вместе" проводит акцию протеста перед зданием парламента Армении с требованием отставки действующей власти и признания независимости Арцаха
|Инициировать отставку Алена Симоняна - только так можно устранить ущерб, нанесенный государственности РА: Левон Тер-Петросян
|А вы, друзья, как ни садитесь...
|Ложь спикера парламента Армении об избиении сына Никола Пашиняна создала благодатную почву, для спекуляций в международных СМИ
|Гражданин подорвался на мине в Мартунинском районе Арцаха при сборе спаржи в лесном массиве
|Оппозиционер предупреждает: Азербайджан усиливает контроль над каналами связи Арцаха и намечает точки, по которым будет действовать в будущем
|Депутат: В результате политики правительства Пашиняна у нас не только третий месяц нет омбудсмена, но и нарушается Конституционный закон
|Мандатарии ООН по правам человека обратились к Азербайджану с просьбой обеспечить свободное передвижение по Бердзорскому коридору
|Глава МИД Армении рассказал и.о. председателя Сената Румынии об усилиях Еревана по нормализации армяно-азербайджанских отношений
|ООО "Алекс Текстиль" обвиняется в неуплате налогов на сумму более 1 млрд 144 млн драмов
|Колокольцев: Любые попытки недружественных стpан поссорить Россию и Армению останутся безрезультатными
|Азербайджан и Иран обменялись нотами протеста
|Ален Симонян: "Армения придает большую важность парламентскому сотрудничеству с Хорватией"
|Замглавы МИД Армении обсудил с польскими депутатами кризис вокруг Арцаха
|Замглавы МИД Армении рассказал шведским депутатам о торпедировании Азербайджаном армянских усилий по установлению мира на Южном Кавказе
|Ален Симонян: Мы ожидаем от наших партнеров осуждения незаконных и бесчеловечных действий Азербайджана, вплоть до применения санкций
|Ряд армянских НПО обратилось к Уполномоченному ООН по правам человека с просьбой направить наблюдательную миссию в Нагорный Карабах и Армению
|Военнослужащим в Армении запретят использовать смартфоны и участвовать в митингах
|Глава МИД Армении рассказал румынскому коллеге об онтологических вызовах, стоящих перед РА и народом Нагорного Карабаха
|Оппозиционный депутат, ударивший парламентария от правящей фракции, освобожден из изолятора временного содержания
|ВТБ (Армения) снизил комиссию за переводы из России по номеру телефона
|В Бухаресте подписан план действий между внешнеполитическими ведомствами Армении и Румынии на 2023-24 гг
|В Степанакерте в рамках международной акции "Сад Памяти" будет заложена "Аллея 106 Героев-армян CCCР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
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