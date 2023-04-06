Четверг, 6 Апреля 2023 16:56

АрмИнфо. В ближайшее время в Патрульную полицию Армении будут набирать только женщин. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян 6 апреля на заседании кабмина.

Премьер напомнил, что Армения на последнем этапе формирования Патрульной полиции. В ближайшее время в Армавирской, Араратской, Вайоцдзорской и Сюникской областях начнутся курсы для будущих патрульных полицейских. В этих регионах патрульная полиция заработает в сентябре-октябре этого года.

Он напомнил, что изначально ставилась цель - не менее 30% личного состава Патрульной полиции должны составлять женщины. <На данный момент эта проблема не решена, но мы не отчаиваемся и не будем отклоняться от этой повестки дня>, - отметил он.

С этой целью в ближайшие дни в МВД будет объявлен новый набор, но исключительно для женщин. Прием продлится довольно долго, один, два, может три месяца, добавил премьер.