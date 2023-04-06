Четверг, 6 Апреля 2023 16:54

АрмИнфо.Армения никогда не отказывалась от размещения наблюдательской миссии ОДКБ, но документ, на основании которого эта миссия должна здесь дислоцироваться, все еще дорабатывается.

Об этом в ходе брифинга в Парламенте заявил председатель Постоянной парламентской комиссии по внешним связям, депутат от правящей фракции "Гражданский договор" Саркис Ханданян

"Для нас важно, чтобы объективно было представлено то, что на самом деле произошло в отношении суверенной территории Армении", - сказал он.

Парламентарий отметил, что без детальной оценки ситуации сложно представить, какая именно миссия должна осуществляться, и на какой территории. "Никогда мы не отказывались от миссии ОДКБ, Армения всего лишь хотела, чтобы все проблемы были четко переданы", - сказал Ханданян.

Когда Армения посчитает, что разработанный проект документа удовлетворяет позицию и желания официального Еревана, тогда, по его словам, разговор о дислоцировании миссии ОДКБ станет возможным.

Отметим, что накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря отвечая на вопрос об организации миссии ОДКБ в Армении отметила, что итоги двухсторонних переговоров удовлетворили российскую сторону и она убеждена что размещение миссии послужит стабилизации ситуации в регионе. Вместе с тем, она отметила, что решение принимается на высшем уровне ОДКБ и сроки такого решения зависят от армянской стороны. Когда решение будет принято, Россия вернется к вопросу о конкретных шагах по модальности миссии. Сейчас же мяч находится на стороне Еревана, подчеркнула Захарова.