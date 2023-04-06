Четверг, 6 Апреля 2023 12:32

АрмИнфо. С 1 мая по 7 июля 2023 года включительно в Армении пройдут очередные тренировочные сборы резервистов рядового состава, прапорщиков и офицеров, состоящих на учете в резерве первой и второй категории. Решение принято 6 апреля на очередном заседании кабмина.

Планируется к сборам привлечь до 2715 резервистов: 2431 - из рядовых и младших прапорщиков, 124 - старших прапорщиков и 160 - из офицерского состава (по мотострелковым специальностям, связистам, по инженерным и разведывательным специальностям).