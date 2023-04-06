Четверг, 6 Апреля 2023 12:19

АрмИнфо. Ситуация на участке Тех-Корнидзор Сюникской области в некоторой степени улучшилась. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 6 апреля на очередном заседании кабмина, подчеркнув, что Ереван неустанно подтверждает свою приверженность мирной повестке дня.

Напомним, что 30 марта СНБ сообщила о продвижении азербайджанской стороны в пяти местах на участке дороги, соединяющей территорию РА с Лачинским коридором. В частности, согласно источнику, по обеим сторонам границы на указанном участке в последние дни марта должны были быть развернуты пограничные силы двух стран. Между тем, во время развертывания были выявлены разночтения по картам. В некоторых местах азербайджанская сторона, не дожидаясь заранее оговоренных корректировок, приступила к позиционированию и провела инженерные работы. По подсчетам армянской стороны, в пяти точках азербайджанская сторона продвинулась вперед от границы на 100-300 метров. При этом, в СНБ заявили, что <армянская сторона подходит к ситуации в логике недопущения эскалации>. 1 апреля СНБ РА сообщила, что на участке Тех-Корнидзор состоялось совещание с участием представителей РА и АР, и проведены работы по корректировке границы, в результате чего ситуация на данном участке значительно улучшилась.

Сегодня премьер напомнил, что 30 марта на заседании правительства (до того, как СНБ выступила с заявлением о продвижении азербайджанских ВС на суверенной территории Армении -ред.), сообщил, что в результате договоренности между властями Азербайджана и Нагорного Карабаха маршрут Лачинского коридора в августе 2022 года изменился, задействована новая дорога.

Охрана около 12-километрового участка границы будет вверена Погранвойскам РА, отметил он. <Причина в том, что до этого ни Армения, ни Азербайджан не осуществляли непосредственную охрану данного участка границы для обеспечения временного маршрута по Лачинскому коридору, согласно достигнутой в прошлом году договоренности>, - пояснил он.

По его словам, после выявления разночтения по картам, были проведены работы по уточнению точек размещения пограничников, и ситуация в некоторой степени улучшилась. В частности, уточнены пункты дислокации от 12 км до 7 км, работы по 5 км продолжаются. <Наш настрой был и остается избегать эскалации ситуации. Я надеюсь, что работы по уточнению пунктов дислокации будут проводиться в конструктивной атмосфере>, - заявил премьер-министр.

Пашинян подчеркнул, что <в этой нестабильной и неопределенной глобальной среде нам нужны крепкие нервы и сдержанность, чтобы не поддаваться силам, заинтересованным во взрыве региональной ситуации>. <Несмотря на все трудности, правительство Армении неустанно подтверждает свою приверженность мирной повестке дня>, -заключил премьер- министр Армении.