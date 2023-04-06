Четверг, 6 Апреля 2023 12:18

АрмИнфо.Недавний инцидент в Лачинском коридоре еще раз показывает, что Азербайджан не выполняет решение Международного суда ООН. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян 6 апреля на очередном заседании кабмина.

Напомним, что 4 апреля российские миротворцы попытались перевезти 27 наших граждан (в том числе детей, женщин и стариков) в Арцах из города Горис, но азербайджанцы запретили движение транспортных средств на перекрытом участке дороги в районе города Шуши на шоссе Горис-Степанакерт. Из-за вмешательства азербайджанцев на месте самочувствие четырех граждан ухудшилось, российские миротворцы обеспечили прибытие скорой помощи и перевод указанных четырех граждан в степанакертскую больницу. А остальных российские миротворцы вернули в город Горис, так как долгие и настойчивые переговоры не дали никаких результатов.

Премьер-министр подчеркнул, что гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе продолжает оставаться напряженной из-за блокады Лачинского (Бердзорского) коридора. Газо- и энергоснабжение до сих пор приостановлены.

По словам Пашиняна, инцидент с гражданами Арцаха, возвращающимися домой, а также другие эпизоды еще раз свидетельствуют о правомерности оценок армянской стороны. Остроту этим оценкам придает невыполнение Азербайджаном обязующего решения Международного суда ООН от 22 февраля 2023 года о полноценном восстановлении передвижения по Лачинскому коридору, отметил он.

<Последний инцидент (в Лачинском коридоре) еще раз показывает, что Азербайджан не выполняет решение Международного суда ООН и мы должны продолжить международные дипломатические усилия, вытекающие из этого>, - указал премьер.