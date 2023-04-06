Четверг, 6 Апреля 2023 11:32

АрмИнфо.5 апреля текущего года Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял губернатора Астраханской области Российской Федерации Игоря Бабушкина, прибывшего в нашу страну во главе колонны мотопробега «Каспий – море дружбы».

Основной целью этого визита в Туркменистан, который проходит в рамках мотопробега вокруг Каспийского моря, является укрепление дружбы и сотрудничества между прикаспийскими государствами, активно поддержавшими эту инициативу.

Отметив актуальность и востребованность активизации и развития регионального взаимодействия, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов пожелал губернатору Астраханской области успешного проведения мотопробега и достижения всех поставленных задач в деле внесения важного вклада в укрепление плодотворного сотрудничества в Каспийском регионе.

Выразив признательность за добрые пожелания, Игорь Бабушкин подчеркнул, что этот международный проект направлен на укрепление добрососедских отношений со странами Каспия, развитие экономических, культурных, образовательных связей, что является важной миссией Астраханской области как приграничного субъекта Российской Федерации.

При этом отмечалось, что Туркменистан, активно продвигающий идею наращивания взаимовыгодного международного взаимодействия в ключевых сферах, предпринимает конкретные шаги для практической реализации выдвигаемых созидательных предложений. В данном контексте было подчеркнуто, что инициатива проведения мотопробега вокруг Каспийского моря ещё в 2021 году была поддержана Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

В ходе встречи отмечалась заинтересованность в расширении товарной номенклатуры во ­взаимном торговом обороте, установлении более тесных контактов между представителями деловых кругов.

Стороны также отметили, что в перспективе весьма востребованным будет максимальная реализация потенциала Международного морского порта Туркменбаши. В данной связи, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул целесообразность открытия регулярной судоходной линии между портом Туркменбаши и портами Астраханской области, подчерк­нув, что туркменская сторона готова рассмотреть конструктивные предложения по расширению сотрудничества в различных направлениях с учётом имеющихся перспектив.

Особый акцент был сделан на наличии широких возможностей для кооперации в судостроительной и судоремонтной отрасли.

Предметом обсуждения также стало дальнейшее развитие традиционных гуманитарных контактов по линии образования, науки и культуры, а также туризма.

В завершение встречи, выразив уверенность, что традиционно дружественные, добрососедские межгосударственные отношения будут и далее динамично развиваться, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов передал тёплые слова приветствия и наилучшие пожелания Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.