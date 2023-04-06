Четверг, 6 Апреля 2023 11:23

АрмИнфо.В рамках рабочего визита в Грузию министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на встречи присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в Грузии Ашот Смбатян и министр территориального управления и инфраструктур Грузии Ираклий Карселадзе.

Стороны обсудили вопросы, связанные с сотрудничеством в ряде сфер. В частности были затронуты возможности дальнейшего развития взаимодействия в сфере инфраструктур.