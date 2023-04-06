Четверг, 6 Апреля 2023 11:04

АрмИнфо. Фонд "Дети Армении" (COAF) объявляет о начале спецсбора средств в поддержку детей и семей в Арцахе в это неспокойное время.

В поступившем в АрмИнфо сообщении Фонда отмечается, что несмотря на продолжающуюся блокаду Арцаха, COAF остается приверженной своей миссии и продолжает оказывать жизненно важные услуги, включая психологическую поддержку, логопедию, дошкольное образование и социальную работу.

Напоминается, что Организация начала работу в Степанакерте в 2022 году, предоставляя услуги дошкольного образования и логопедии детям в возрасте 3-6 лет, а также психологические и социальные услуги другим группам, которые помогают местным жителям преодолеть кризис в регионе. Ухудшение ситуации в Арцахе изо дня в день крайне негативно сказывается на детях, вызывая у них стрессы, бессонницу, ночные кошмары и трудности в самовыражении.

Степанакертская команда из 9 самоотверженных женщин COAF старается максимально смягчить разрушительное влияние последней войны на детское благополучие. Программы психологической поддержки COAF направлены на то, чтобы помочь детям преодолеть психологические травмы и проблемы. Все специалисты образовательной программы являются психологами, которые обеспечивают лучший уход и поддержку для наших детей.

Ситуация в Арцахе продолжает ухудшаться, поэтому весенний сбор средств COAF направлен на то, чтобы дать надежду детям Арцаха и их семьям и обеспечить бесперебойное предоставление наших комплексных услуг. Делая пожертвования в COAF, сторонники могут присоединиться к движению и внести долгосрочный вклад в стабильность общин Арцаха. Желающие могут присоединиться к сбору средств по следующей ссылке: https://bit.ly/3UbteNi .