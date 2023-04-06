Четверг, 6 Апреля 2023 10:56

АрмИнфо. Российским миротворческим контингентом (РМК) продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ за 5 апреля о деятельности РМК в Арцахе.

В ведомстве подчеркнули, что на тридцати наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

"Зафиксировано два нарушения режима прекращения огня в Мардакертском районе. Пострадавших нет. По данным фактам командованием российского миротворческого контингента проводится разбирательство", - добавили в ведомстве.

В МО РФ подчеркнули, что для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

Меж тем, как сообщает МВД Арцаха, азербайджанская сторона в очередной раз нарушила режим прекращения огня, открыв огонь по 48-летнему жителю общины Хнапат Аскеранского района Арцаха Роберту Бегларяну. Согласно ведомству, Бегларян 5 апреля около 16:00 по местному времени выполнял сельскохозяйственные работы на своем тракторе "Беларусь-82". "Азербайджанская сторона вела огонь из различных видов огнестрельного оружия, в результате чего сельскохозяйственные работы были остановлены. В Аскеранском РОВД подготовлены материалы для представления российским миротворческим силам", - подытожили в МВД Арцаха.