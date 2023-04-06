Четверг, 6 Апреля 2023 10:46

АрмИнфо.Посол РА во Франции Асмик Толмаджян провела встречу с членами новой группы дружбы Франция-Армения французской Национальной Ассамблеи. Группа дружбы Армения-Франция, объединяющая более восьми десятков депутатов, представляющих различные политические силы, является одной из самых сильных групп в Национальном Собрании.

Как сообщает пресс-служба посольства РА во Франции, в своем выступлении Толмаджян подчеркнула важность армяно-французских привилегированных отношений и существующего политического диалога на высоком уровне, а также особую роль межпарламентского сотрудничества в отношениях между двумя странами, в том числе деятельности парламентских групп дружбы.

Посол представил депутатам последствия агрессии, осуществленной Азербайджаном против Армении, а также последствия гуманитарного кризиса, возникшего в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Бердзорского (Лачинского) коридора, и угрозы существования, с которые сегодня сталкивается население Арцаха.

Касаясь эффективного сотрудничества, сложившегося между посольством и группой дружбы, Толмаджян также высоко оценил важную деятельность Национальной Ассамблеи Франции, направленной на привлечение внимания международного сообщества к возникшему в Арцахе гуманитарному кризису. С этой точки зрения посол также выразил благодарность законодательному органу за принятие 30 ноября 2022 года резолюции, осуждающей азербайджанскую агрессию.

Президент группы дружбы, заместитель департамента Буш-дю-Рон Анн-Лоран Петель, выразив обеспокоенность ситуацией в Армении и Арцахе в результате азербайджанской угрозы, подтвердила солидарность группы дружбы с Арменией и поддержку 120 000 населению Арцаха.