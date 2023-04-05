Среда, 5 Апреля 2023 19:02

АрмИнфо.Мяч находится на стороне Еревана. Такое заявление сделала на состоявшемся сегодня брифинге для журналистов официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о готовности России разместить в Армении наблюдательскую миссию ОДКБ.

По словам Захаровой, об этом уже говорил глава МИД РФ Сергей Лавров, отметив вместе с тем, что итоги двухсторонних переговоров удовлетворили российскую сторону и она убеждена что размещение миссии послужит стабилизации ситуации в регионе. Вместе с тем, она отметила, что решение принимается на высшем уровне ОДКБ и сроки такого решения зависят от армянской стороны. Когда решение будет принято, Россия вернется к вопросу о конкретных шагах по <модальности миссии>. Сейчас же мяч находится на стороне Еревана, подчеркнула Захарова.

Она, вместе с тем, никак не отреагировала на ремарку журналиста по поводу приглашения Арменией Польши в качестве участника ныне действующей в стране европейской наблюдательской миссии.