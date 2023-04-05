Среда, 5 Апреля 2023 17:41

АрмИнфо. Роль российского миротворческого контингента важна, как для обеспечения жизнедеятельности Нагорного Карабаха, так и для предотвращения возможных попыток эскалации ситуации.

Так прокомментировал посол России в Армении Сергей Копыркин инцидент в Бердзорском (Лачинском) коридоре, когда азербайджанские псевдо активисты не только не пропусти колонну с мирными жителями, но и на протяжении 5 часов терроризировали их.

Посол в беседе с журналистами констатировал, что российские миротворцы делают все возможное в рамках имеющихся полномочий, чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность Нагорного Карабаха даже в тех непростых условиях, когда закрыт коридор.

При этом он привлек внимание на то, что информация о деятельности миротворцев публикуется на постоянной основе. "Вы знаете хорошо, как действуют наши миротворцы в Нагорном Карабахе, информация об этом постоянно публикуется. Безусловно, и это признается руководством Армении, российские миротворцы играют очень-очень важную роль в обеспечении жизнедеятельности и безопасности Нагорного Карабаха", - добавил Копыркин.

Реагируя на вопрос о попытках дискредитировать деятельность миротворцев, посол посоветовал ориентироваться не на комментарии, а на факты. "А факты говорят о том, что миротворцы делают все, что в их силах для того чтобы выполнить возложенную на них миссию", - резюмировал дипломат.

Отметим, что сегодня в парке Победы в Ереване прошла третья по счету международная акция "Сад памяти", в рамках которого высажено 100

берез в память о погибших на фронтах в годы Великой Отечественной

войны.

Международная акция "Сад памяти" впервые была проведена в 2020 году.

Её цель - увековечить память каждого, кто погиб в годы Великой

Отечественной войны. Ежегодно высаживается свыше 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших. Акция проходит по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина, который посадил своё дерево памяти у Ржевского мемориала. За первые три года к Акции присоединились более 3 миллионов человек из всех 85 регионов России и более чем из 50 стран ближнего и дальнего зарубежья, которые общими усилиями высадили свыше 90 миллионов деревьев.

Акция организована АНО "Сад Памяти", Всероссийским общественным движением "Волонтёры Победы" и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства лесного хозяйства в рамках национального проекта "Экология".