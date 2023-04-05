Среда, 5 Апреля 2023 17:29

АрмИнфо.В рамках однодневного рабочего визита в Ашхабад раис Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба раиса.

На встрече с президентом Туркменистана были обсуждены вопросы расширения двустороннего сотрудничества. Минниханов пригласил делегацию страны принять участие в международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum», который пройдет 18-19 мая.

«Сотрудничество с исламским миром всегда было одним из ведущих направлений внешнеэкономической и международной деятельности Татарстана», — отметил Минниханов.

В ходе встречи с председателем Халк Маслахаты Туркменистана были обсуждены приоритетные направления взаимодействия, в том числе в сфере нефтеразведки, транспортировки газа, энергетики и др.

Собеседники отметили важность развития культурных связей, а также сотрудничества в сфере туризма и образования. При этом отмечалось, что Туркменистан занимает первое место по числу иностранных студентов в Татарстане, которых на данный момент насчитывается 6218 человек.

После беседы Гурбангулы Бердымухамедов и Рустам Минниханов вместе посетили выставку торгового комплекса Туркменистана, которая проходит в Торгово-промышленной палате Туркменистана.