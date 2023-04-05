Среда, 5 Апреля 2023 15:49

АрмИнфо.Под руководством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось совещание, в ходе которого обсудили улучшение имиджа Армении в докладах международных организаций.

В частности, как сообщает пресс-служба премьера, были затронуты проблемы, опубликованные в отчетах, текущие реформы и дальнейшие действия правительства в различных областях, включая борьбу с коррупцией, улучшение бизнес-среды, защиту прав человека, процесс цифровизации, управление стихийными бедствиями, кибербезопасность, науку и др.

Было отмечено, что с целью решения существующих проблем сформирована рабочая группа, состоящая из представителей заинтересованных ведомств.

Пашинян отметил важность последовательного улучшения имиджа Армении в докладах, формирующих международное мнение, подчеркнул необходимость скоординированной и содержательной работы ведомств.

Отдельное внимание было уделено шагам по улучшению общественной коммуникации.