Среда, 5 Апреля 2023 15:36

АрмИнфо.4 апреля произошло очередное грубейшее нарушение прав граждан Арцаха, демонстрирующее истинные цели, преследуемые Азербайджаном, который уже более 110 дней держит в полной блокаде Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику). Об этом говорится в заявлении МИД НКР в связи с препятствованием азербайджанской стороной возвращению граждан Арцаха.

Во внешнеполитическом ведомстве Арцаха напомнили, что азербайджанская сторона отказалась пропустить через Бердзорский (Лачинский) коридор автомобили Российского миротворческого контингента, перевозившие граждан Арцаха, которые в связи с блокадой остались в Армении и были лишены возможности воссоединиться со своими семьями.

"На заблокированном отрезке Бердзорского коридора азербайджанская сторона остановила автомобили и в течение 5 часов подвергала находящихся в них людей, преимущественно женщин, детей и пожилых людей, психологическому террору и запугиванию. В последующем Азербайджан предпринял попытку обратить страдания людей в шоу лицемерного псевдогуманизма.

Данный вопиющий инцидент наглядно демонстрирует, что азербайджанские власти приступили к следующему уровню практической реализации своего преступного плана по осуществлению этнической чистки Арцаха и изгнанию его народа со своей исторической родины. Эти намерения были публично анонсированы президентом Азербайджана 10 января 2023 года в интервью азербайджанским СМИ. В последующем азербайджанское политическое руководство неоднократно повторяло угрозу о том, что жители Арцаха должны либо подчиниться армянофобским властям Азербайджана, либо покинуть свою родину.

В условиях полной безнаказанности преступные деяния, совершаемые Азербайджаном против народа Арцаха, приобретают все более угрожающий характер и масштабы. Бездействие международного сообщества перед лицом столь серьезных нарушений прав человека равносильно молчаливому одобрению, если не соучастию в антигуманных действиях официального Баку. Безотлагательные и решительные меры со стороны Совета Безопасности ООН, обладающего соответствующим мандатом и инструментарием, являются абсолютной необходимостью для немедленного прекращения незаконной блокады и пресечения продолжающихся на глазах международного сообщества преступлений Азербайджана против народа Арцаха", - подчеркнули в МИД НКР.