Среда, 5 Апреля 2023 15:10

АрмИнфо. Центральный комитет АРФД Западной Америки обвинил посла Армении в США в дипломатических инсинуациях.

Так, в заявлении ЦК АРФД Западной Америки, поступившем в АрмИнфо отмечается, что посол Армении в Соединенных Штатах Америки Лилит Макунц, согласно сообщению газеты газета "Аспарез" от 1 апреля, встретилась с тремя членами АРФД Западной Америки. Меж тем, эти лица были исключены из рядов Армянской революционной федерации в связи с тяжкими партийными преступлениями.

"Аналогичная встреча состоялась 21 марта с самопровозглашенной группой и с сотрудниками консульства РА в Лос-Анджелесе. Опровергая участие представителей ЦК АРФД Западной Америки в вышеупомянутых двух собраниях, заявляем, что 8 марта 2022 года на последней Генеральной ассамблее Армянской революционной федерации, было четко подтверждено, кто является единственным органом Федерации, действующим в западном регионе США", - добавили в ЦК АРФД.

При этом в Организации подчеркнули, что если посольству РА действительно не известно о личностях местных органов <Дашнакцутюн>, что само по себе является серьезной проблемой для диппредставительства, то это легко можно проверить либо через МИД, либо напрямую через Верховный орган АРФД, зарегистрированный в Армении или Бюро АРФД в Ереване.

"Как и все органы Диаспоры, АРФД, ее Центральный Комитет в Западной Америке всегда поддерживал определенный уровень уважения к диппредставительствам РА, - отношение, которое проистекает из нашего глубокого понимания разницы между правительством и государством. А посольство РА, переходя все границы политических протоколов, национального самосознания и даже вежливости, пытается представить на своей официальной странице группу лиц, не имеющих никакого отношения к АРФД, как представителей АРФД Западной Америки.

Этот политический шаг посла Макунц нельзя считать случайным или обосновать недостатком информации. Эта очевидно сознательная инициатива, направлена на распространение дезинформации и замешательства в рядах всего армянства вплоть до Армении, где власти РА всеми способами пытаются заставить замолчать политическую оппозицию, чтобы подготовить страну к новым уступкам", - отмечается в заявлении, в котором также звучит обвинение в адрес Макунц в ее стремлении грубого вмешательства во внутренние вопросы Диаспор и попытке расколоть ее.

Напомним, что о встрече сообщалось на сайте посольства Армении в США на Фейсбук за 1 апреля.