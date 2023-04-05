Среда, 5 Апреля 2023 13:21

АрмИнфо.В последние дни некоторые представители действующей власти РА продемонстрировали вульгарное, фактически хулиганское и очевидное преступное поведение, которое никак не получило должного отклика со стороны правоохранительных органов.

Об этом говорится в заявлении Совета движения "Единение". В заявлении Совета констатируется, что в частности, согласно сообщению гражданина Карена Мкртчяна, 2 апреля спикер НС РА Ален Симонян в общественном месте плюнул ему в лицо. В Совете добавили, что данное обстоятельство Ален Симонян не только не отрицал, но и преподносилось его как поведение, подобающее "достойному мужчине", хотя на самом деле это является поступком, унижающим достоинство гражданина и присуще только уличному хулигану.

"Точно так же 4 апреля на заседании Постоянной комиссии НС по правам человека секретарь фракции "Гражданский договор" НС РА Артур Ованнисян в ответ на политическое выступление кандидата в Омбудсмены Эдгара Казаряна, открыто угрожал "отрезать ему язык", "сломать ноги" и т.п., тем самым пытаясь психологически терроризировать кандидата, выдвинутого оппозицией. Артура Ованнисяна поддержал ряд депутатов фракции ГД, которые в прямом эфире лично оскорбили кандидата в Омбудсмены и попытались принизить его человеческое достоинство", - отмечается в заявлении.

Вместе с тем, Совет движения "Единение" решительно осуждает эту цепь насилия и угроз со стороны представителей действующей власти, а также фактическое бездействие правоохранительных органов по отношению к ним. "Считая безнаказанность поводом для нового насилия, обращаемся к Генеральному прокурору Республики Армения с просьбой принять факты, указанные в настоящем заявлении, как сообщение о явном преступлении, и требуем принять соответствующие меры по расследованию данных фактов в соответствии с буквой закона и дать им соответствующую правовую оценку", - подытожили в движении.

Добавим также, что сегодня ряд организаций гражданского общества выступили с заявлением, в котором потребовали рассмотреть поведение спикера парламента РА в комиссии по этике и рассмотреть вопрос привлечения его к ответственности за неподобающее поведение. НПО также считают, что данный инцидент должен быть рассмотрен в правоохранительных органах по признакам статьи о хулиганстве.

Заметим также, что сегодня глава Постоянной комиссии НС РА по правам человека Тагуи Товмасян в беседе с журналистами, касаясь скандала вокруг Алена Симоняна, отметила недопустимость подобного поведения со стороны представителя власти, особенно такого калибра, и выразила убеждение, что он должен был подать в отставку еще вчера.