Среда, 5 Апреля 2023 13:13

АрмИнфо.Американская частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor опубликовала статью под название "Переоценка риска эскалации в Нагорном Карабахе".

В статье отмечается, что поскольку мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном застопорились, все более вероятны вспышки насилия либо в Нагорном Карабахе, либо на их общей границе, даже если крупномасштабная военная операция Азербайджана или прямое участие Ирана в конфликте остается маловероятным.

"30 марта министерство обороны Азербайджана заявило, что его солдаты захватили ряд территорий вблизи границы с Арменией. Несколькими днями ранее министерство также объявило, что его подразделения предприняли "необходимые меры местного контроля", чтобы отрезать альтернативную грунтовую дорогу, по которой армяне использовали для доступа в Нагорный Карабах на фоне продолжающегося блокирования Азербайджаном главной дороги Лачинского коридора, соединяющей Армения относится к спорной территории. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян предупредил 22 марта, что рост "резкой риторики и угроз" со стороны Азербайджана в последние дни повысил риск "новой агрессии против Армении и Нагорного Карабаха" и "этнических чисток"", - отмечают аналитики.

"Действия Азербайджана и предупреждения Армении являются последними признаками роста напряженности в двусторонних отношениях, поскольку мирные переговоры и обеспечение соблюдения режима прекращения огня между двумя странами на 2020 год, похоже, зашли в тупик", - отмечают авторы статьи.

Вместе с тем констатируется, что недавние события показывают, что переговорный процесс рискует потерять импульс, открывая возможность возобновления усилий Азербайджана по демонстрации своего влияния, в том числе с применением силы, что, вероятно, в конечном итоге даст толчок дипломатическому прогрессу.

При этом авторы статьи называют "прогрессом в позиции Азербайджана" предложение азербайджанской стороны установить КПП в Бердзорском (Лачинском коридоре) (правда не детализировали о каком прогрессе идет речь, когда на деле это регресс и попытка в одностороннем порядке в нарушение трехсторонних договоренностей навязать свою волю армянской стороне - ред.), аргументируя это тем, что такие темы, как региональные транзитные коридоры и демаркация границ, в настоящее время в значительной степени относятся к техническим деталям, а будущее Нагорного Карабаха остается главным препятствием на пути к мирному соглашению.

"Однако дальнейший дипломатический прогресс замедлился после последней встречи премьер-министра Армении Пашиняна и президента Азербайджана Алиева 18 февраля, и неясно, когда лидеры (или другие высокопоставленные официальные лица двух стран) встретятся в следующий раз. Пока переговоры зашли в тупик, Азербайджан, скорее всего, прибегнет к мелкомасштабным нарушениям режима прекращения огня для захвата тактически выгодных районов в Нагорном Карабахе или к аналогичным действиям вдоль армяно-азербайджанской границы. Баку неоднократно использовал эту стратегию с момента подписания соглашения о прекращении огня в ноябре 2020 года, чтобы добиться дипломатического прогресса, одновременно демонстрируя и усиливая свои рычаги воздействия", - пишут авторы аналитики.

При этом авторы статьи убеждены, что несмотря на свои агрессивные действия, Азербайджан вряд ли начнет крупномасштабную военную

операцию по захвату больших участков новых территорий в Нагорном Карабахе или Армении, поскольку менее затратные методы могут позволить Баку продолжить продвижение к своим целям.

При этом они констатируют, что каждый раз, когда азербайджанские силы продвигаются вперед, это улучшает их тактическую позицию - даже если эти территориальные завоевания смещают фактическую линию соприкосновения лишь на несколько метров.

"Подобные маневры также увеличивают переговорные рычаги азербайджанского правительства, усиливая угрозу масштабной военной операции. По сравнению с крупными территориальными захватами эта стратегия позволяет Азербайджану продолжать укреплять свои позиции и увеличивать свое влияние - и все это без риска спровоцировать новую полномасштабную войну с Арменией, а также международное осуждение (и, вероятно, санкции). Таким образом, у Баку мало стимулов для проведения военной операции по захвату большей части или всей оставшейся территории в Нагорном Карабахе и/или операции по захвату части южной Армении", - убеждены аналитики.

Кроме того, по их мнению, Азербайджан мало заинтересован в том, чтобы без необходимости подвергать риску мирное соглашение, которое, вероятно, будет в значительной степени в его пользу. "Несмотря на попытки Армении изменить свои отношения со странами, включая Россию, Соединенные Штаты, Европейский Союз и даже Турцию, посредством продолжающихся процессов нормализации, очень маловероятно, что Ереван сможет обеспечить какое-либо внешнее партнерство, способное серьезно подорвать влияние Азербайджана. Это означает, что Азербайджан не считает крупномасштабное вторжение в Нагорный Карабах или Армению срочной необходимостью, несмотря на его публичные заявления об обратном", - подчеркнули в Stratfor.

Они также уверены, что недавнее развертывание наблюдателей ЕС на армянской стороне границы может еще больше удержать Азербайджан от крупномасштабной атаки.

Вместе с тем авторы статьи отмечают, что в последние недели Армения добилась прогресса в нормализации отношений с соседней Турцией, которая является ближайшим союзником Азербайджана. "Для Армении и Турции такие усилия по восстановлению их двусторонних отношений предлагают рычаги, которые они могут использовать, чтобы удержать Азербайджан от выдвижения чрезмерных требований в мирных переговорах, поскольку Баку предпочел бы, чтобы любые шаги по нормализации турецко-армянских отношений были предварительно обусловлены достижением соглашения, положившего конец его конфликту с Арменией",

- подчеркивается в статье.

В тоже время, в статье отмечается, что Иран продолжит действия, направленные на сдерживание Азербайджана, "поддерживая и без того высокую напряженность в отношениях между двумя странами".

"Неоднократные нарушения Азербайджаном перемирия 2020 года в сочетании с неудачами российской армии на Украине подорвали как авторитет российских миротворцев в Нагорном Карабахе, так и доверие к приверженности России защите Армении от азербайджанских посягательств. Это обеспокоило соседний Иран, повысив опасность крупномасштабного вторжения Азербайджана в южную часть Армении, что может заблокировать торговые пути, соединяющие Иран с Черным морем. Такое вторжение также может привести к контролю всей границы со стороны Азербайджана, союзника Турции, который в последнее время также заигрывает с Израилем - двумя главными соперниками Тегерана в регионе", - добавили аналитики.

В этом контексте продолжили они, Иран активизировал угрозы в адрес Азербайджана в надежде удержать его от нападения на южную часть Армении. Добавляется, что в последние месяцы иранское правительство активизировало дипломатические отношения с Арменией, о чем свидетельствует визит заместителя министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани 22 марта в страну.

"Иранские военные также совершали угрожающие маневры вблизи границы с Азербайджаном и распространяли пропаганду, указывающую на возможность нападения на азербайджанские города. В условиях неспособности России остановить продолжающееся вторжение Баку и последние провокации, Тегеран будет продолжать предпринимать эти относительно малозатратные действия, направленные на то, чтобы заставить Азербайджан принимать в расчет возможное вовлечение ИРИ в войну, тем самым усложняя последствия силового решения для Баку. Но если Азербайджан на самом деле не попытается захватить территорию на юге Армении, маловероятно, что Иран будет напрямую вмешиваться в конфликт, учитывая внутриполитические последствия, которые это будет иметь для режима, и возможность войны с Турцией, членом НАТО", - считают авторы, напоминаю об ухудшении отношений между Баку и Ираном.