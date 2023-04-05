Среда, 5 Апреля 2023 11:42

АрмИнфо. Государственный министр Республики Арцах Гурген Нерсесян выступил с заявлением в связи очередной провокации ВС Азербайджана Бердзорском .(Лачинском) коридоре.

Так, Нерсесян констатировал, что 4 апреля российские миротворцы попытались перевезти 27 наших граждан (в том числе детей, женщин и стариков) в Арцах из города Горис, но азербайджанцы запретили движение транспортных средств на перекрытом участке дороги в районе города Шуши на шоссе Горис-Степанакерт.

"Из-за вмешательства азербайджанцев на месте самочувствие четырех наших граждан ухудшилось, российские миротворцы обеспечили прибытие скорой помощи и перевод указанных четырех граждан в степанакертскую больницу.

А остальных российские миротворцы возвращают в город Горис, так как долгие и настойчивые переговоры не дали никаких результатов. Азербайджан, регулярно заявляющий, что дорога, соединяющая Арцах с Арменией, открыта, сегодня открыто запретил въезд арцахцев в места их проживания. Азербайджан демонстрирует совершенно противоположный подход в отношении уезжающих из Арцаха в Армению, что прямо документирует их преступное поведение и намерение изгнать армян из Арцаха", - подчеркнул Гурген Нерсисян.

Напомним, что вот уже 115 дней остается заблокированной единственная дорога, связывающая Арцах с внешним миром. Из-за этих действий вражеских сил сотни граждан Арцаха не могут вернуться в свои дома. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения террористических действий азербайджанского диктатора со стороны международного сообществ, которое уже 4-ый месяц остается глух к очевидным попираниям универсальных прав человека, в том числе и права на жизнь и свободное передвижение.