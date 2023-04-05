Среда, 5 Апреля 2023 11:09

АрмИнфо. Азербайджанцы ворвались в одну из ожидающих проезда машин с гражданами Арцаха, возвращающимися домой при содействии российских миротворцев. Об этом говорится в заявлении Омбудсмена Арцаха Гегама Степаняна.

Он отметил, что 27 гражданских лиц, разлученных с семьями в течение нескольких месяцев, в том числе пожилые люди, дети и лица с инвалидностью, по согласованию с российской стороной и в сопровождении российских миротворцев, 4 апреля около 15:30 направились в Степанакерт из города Горис Республики Армения.

При этом он обратил внимание, что несмотря на достигнутую ранее договоренность о возвращении, на участке Шуши заблокированной части магистрали Горис-Степанакерт азербайджанские правительственные агенты, притворяющиеся "экоактивистами", заблокировали проезд машин российских миротворческих сил, перевозящих этих гражданских лиц.

"Вследствие этого граждане пробыли на этом участке около 5 часов. После безрезультатных переговоров между российской стороной и азербайджанцами машины теперь возвращаются в Горис.

По предварительным данным, некоторые азербайджанцы даже ворвались в одну из ожидающих машин. Во время ожидания и переговоров у 4 гражданских лиц ухудшилось самочувствие, трое из них упали в обморок. В сопровождении российских миротворцев они были доставлены в республиканский медицинский центр Степанакерта. Остальные гражданские лица - 23 человека - возвращаются в Горис", - подчеркнул Омбудсмен Арцаха.

При этом он подчеркнул, что зафиксированный инцидент доказывает всю суть ложных и сфабрикованных утверждений азербайджанского руководства, очевидную и неприкрытую ложь и введение международного сообщества в заблуждение. По словам Степаняна, различными способами разрешая выход людей из Арцаха, но запрещая въезд, азербайджанские власти открыто проводят политику этнической чистки, как в очередной раз признал Ильхам Алиев в заявлении от 10 января.

"На данный момент сотни гражданских лиц в Горисе и других населенных пунктах Армении попросту лишены возможности воссоединиться со своими семьями. Азербайджанская сторона, пользуясь атмосферой вседозволенности, не сотрудничает по этому вопросу ни с российскими миротворцами, ни с Международным комитетом Красного Креста, ни с другими международными структурами", - подытожил он.