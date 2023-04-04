Вторник, 4 Апреля 2023 22:40

АрмИнфо. Швеция заинтересована в углублении партнерства с Арменией. Об этом заявил руководитель Группы дружбы Швеция-Армения Парламента Швеции Бьорн Сёдер в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Представляя членов делегации, он назвал плодотворным общение с армянскими коллегами и поделился с главой правительства подробностями своего визита в Армению.

В свою очередь премьер-министр указал на динамичное развитие отношений между двумя странами, подчеркнув, что Швеция является важным партнером для Армении, как член ЕС. Никол Пашинян отметил также важность содействия Швеции повестке реформ Армении, укреплению демократии и отметил роль межпарламентского сотрудничества в углублении двусторонних связей.

Как сообщает пресс-служба правительства, стороны обсудили вопросы сотрудничества, как в двустороннем формате, так и в рамках партнерства с ЕС, обменялись мнениями о региональных событиях и вопросах безопасности. В этом контексте была отмечена роль долгосрочной наблюдательской миссии ЕС. Собеседники отметили необходимость постоянных усилий международного сообщества в контексте обеспечения стабильности и мира в регионе.

Представители парламентской группа дружбы Швеция -Армения подтвердили готовность и дальше содействовать Армении в осуществлении демократических реформ.