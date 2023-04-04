Вторник, 4 Апреля 2023 20:24

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука.

Как сообщает пресс-служба правительства, собеседники обсудили вопросы повестки армяно-российского сотрудничества, в том числе торгово-экономические отношения и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Никол Пашинян отметил, что, невзирая на высокую интенсивность общения между представителями Республики Армения и Российской Федерации из-за насыщенной повестки, есть необходимость в более динамичных общениях.

<Уверен, что сегодня мы обсудим широкий круг вопросов: экономические, политические вопросы, вопросы, связанные с нашей региональной ситуацией, международной ситуацией>, - сказал премьер-министр.

В свою очередь Алексей Оверчук отметил стратегический характер взаимоотношений РФ и с Арменией. Он отметил, что эти отношения на самом деле имеют многовековую историю. < Мы не раз сталкивались с различными вызовами, угрозами, включая экономические кризисы, изменения в глобальной торгово-экономической системе. Несмотря на это, мы продолжаем укреплять наше сотрудничество в экономической сфере, и в прошлом году у нас были очень хорошие показатели роста взаимной торговли. И инвестиции хорошо идут из России в Армению. Мы, на самом деле, радуемся тем успехам, которые делает армянская экономика как часть экономики ЕАЭС. И те преимущества, которые дает Союз, они, конечно, очевидны>, - сказал он.

Напомним, что по данным Статкомитета РА, внешнеторговый оборот между Россией и Арменией по итогам 2022г достиг $5.03 млрд, с резким ускорением годового роста с 20,9% до 91,7%, в основном за счет подскока в разы экспорта. Так, объем экспорта товаров из Армении в Россию ощутимо ускорил годовой рост с 24,5% до 2,9 раз, что в чуть менее сдержанных повышательных темпах наблюдалось и по объему импорта товаров из России в Армению - с 19,2% до 46,9%, с обеспечением объемов соответственно на уровне $2.4 млрд и $2.6 млрд. Во внешнеторговом обороте Армении доля России увеличилась в годовом разрезе с 31,3% до 35,6%, на фоне ощутимого роста доли в экспорте с 27,9% до 45% при спаде доли в импорте с 33,3% до 29,9%.