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 Вторник, 4 Апреля 2023 19:21
Алина Оганесян

Армения и Грузия условились углубить двустороннее сотрудничество

Армения и Грузия условились углубить двустороннее сотрудничество

АрмИнфо. Председатель Комитета государственных доходов Армении Рустам Бадасян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Грузии в Армении Георгия Шарвашидзе.

Как сообщает пресс-служба КГД, в ходе встречи стороны придали важность расширению экономических связей между Арменией и Грузией и инициативам, направленным на полноценную реализацию потенциала в налоговой и таможенной сферах.

Бадасян и Шарвашидзе высоко оценили эффективные рабочие отношения между двумя странами и совместные усилия, направленные на их укрепление и углубление.

Собеседники выразили готовность предпринять действенные шаги для дальнейшего углубления сотрудничества и реализации достигнутых договоренностей.

Георгий Шарвашидзе заверил, что в ходе пребывании на должности Посла в Армении приложит максимальные усилия для укрепления армяно-грузинских связей.

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