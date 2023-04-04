Вторник, 4 Апреля 2023 19:07

АрмИнфо. Крайне важно усилить международное давление на Баку для прекращения его антиармянской политики. Об этом заявил председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян в ходе встречи с руководителем Группы дружбы Швеция-Армения Парламента Швеции Бьорном Сёдером.

При этом спикер Парламента указал на необходимость применения санкций против Азербайджана и адресной реакции международных партнеров.

Он также выразил признательность за заявления Группы дружбы Швеция-Армения, осуждающие военную агрессию Азербайджана, убийства азербайджанскими ВС армянских военнопленных, блокирование Лачинского коридора, а также призывающее вернуть армянских военнопленных, удерживаемых в Азербайджане.

Представляя сложившуюся ситуацию, спикер НС отметил, что вывод азербайджанских ВС с суверенной территории Армении и предотвращение дальнейших агрессивных действий является первоочередной задачей. В этом контексте Симонян подчеркнул важность поддержки Швеции в вопросе развертывания гражданской наблюдательной миссии ЕС на территории РА.

Председатель НС высоко оценил постоянную поддержку Швеции в реализации в Армении реформ, добавив, что Швеция также является одним из важных партнеров в контексте отношений Армения-ЕС.

Стороны придали важность деятельности групп дружбы в контексте развития парламентских связей Армения-Швеция, а также в активизации контактов между двумя странами