Вторник, 4 Апреля 2023 18:58

АрмИнфо. Мы хорошо осведомлены о Лачинском кризисе и можем однозначно сказать, что дело вовсе не в экологах, как изначально пыталась представить азербайджанская сторона. Об этом заявил председатель Комиссии по внешним отношениям

Национального Совета Словакии Мариан Кэри в ходе встречи со спикером Парламента Армении Аленом Симоняном.

Вместе с тем он выразил готовность проявить последовательность в содействии решению данного вопроса.

В этой связи Кэри заметил, что в период конфликтов и незавершенных войн малые страны должны поддерживать друг друга.

Как сообщает пресс-служба Парламента, стороны обсудили вопросы, связанные с безопасностью в регионе, а также последствиями кризиса, связанного с блокадой Лачинского коридора, правами арцахских армян.

В ходе встречи Ален Симонян отметил, что Армения не имеет территориальных претензий к своим соседям. <Несмотря на все вызовы, мы встали на путь демократии и по-прежнему привержены нашей повестке достижения мира. Мы тверды в своем выборе и рассчитываем на содействие наших международных партнеров>, - подчеркнул он.

Вместе с тем глава Национального Собрания Армении отметил личный вклад Мариана Кэри в принятие двух резолюций по нагорно-карабахскому конфликту в Парламенте Словакии в 2020-2021 гг. В этих резолюциях содержатся важные требования к Азербайджану: освободить армянских военнопленных, защитить армянское культурное наследие на территориях, находящихся под контролем Азербайджана.