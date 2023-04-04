Вторник, 4 Апреля 2023 17:50

АрмИнфо."США поддерживают развитие Среднего коридора. Развитие этой инициативы, приведение Среднего коридора в полную работоспособность увеличит торговые возможности, товарооборот".

Как сообщает АПА, об этом заявил на брифинге помощник министра торговли США по глобальным рынкам, генеральный директор Внешнеторговой службы Арун Венкатараман.

"США могут поддержать эту инициативу, поделившись своим опытом в области логистики и транспорта, а частные компании США активно делясь своим опытом", - сказал он.

Арун Венкатараман сказал, что США не указывают частным компаниям, в какую страну или регион инвестировать. Он отметил, что США поддерживает деятельность своих компаний во всех регионах Азербайджана.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ или Middle Corridor, Средний коридор) - международный транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.

Срединный Коридор служит для увеличения грузопотока из Китая в Турцию и в страны Европы, а также в обратном направлении.

Блок поезд, проходящий через этот Коридор, доставляет грузы в Европу из Китая в среднем за 20-25 дней и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.