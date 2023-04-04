Вторник, 4 Апреля 2023 17:46

АрмИнфо. Движение "Вместе" проводит акцию протеста перед зданием парламента Армении с требованием отставки действующей власти и признания независимости Арцаха.

Наира Меликян, мать погибшего в 44-дневной войне Айка Меликяна в ходе митинга, констатировала, что в Сюнике противник зафиксировал очередное наступление, захватил еще один участок армянской территории без единого выстрела.

"Мы все прекрасно знаем, что турок никогда не идет жить с нами бок о бок, турок идет на нашу землю, жить на нашей земле, в наших домах, вместо нас. М должны это осознавать и помнить. Мы в ежедневном режиме видим, что смертельный круг вокруг нас сужается с каждым днем, и видим бездействие тех, кто у власти сегодня в Армении. Единственное, чем они заняты - это преступное бездействие, уничтожение армии до основы, репрессии, разжигание вражды как внутри страны, так и за ее пределами в отношении двух дружественных нам стран - Ирана и России. Я хотел бы от нашего имени обратиться к нашим русским братьям: то, что они творят - не выбор и позиция армянского народа. Мы вместе были бок о бок на протяжении веков, вы нужны нам, а мы вам", - сказала она. При этом Меликян выразила убеждение, что разжигание антироссийских настроение - это попытка вернуться к холодным и голодным 90-ым прошлого столетия, и полностью уничтожить Армению.

Возложив всю ответственность за смерть молодых парней при защите родины в 44- дневной войне на действующую власть, она призвала всех сплотиться и бороться до конца.

По ее словам, "сегодня, верховный палач, возглавляющий 5-ю колонну, во всех своих выступлениях заявляет, что он уже не может обеспечить даже безопасность Армении, что мы остались одни и нас ждет новая война". "Мы все знаем, с кем пойдем воевать, если они останутся у власти, с кем будет в одном окопе. Повторят сценарий 44-дневной войны, перережут как можно больше парней и сдадут много территорий, стерев наше государство с лица земли. Наша главная задача - убрать их. Мы все должны идти к этой цели - без черных и белых, новых и старых - мы все старые", - сказала Меликян, добавив, что нужно набраться терпения и бороться, будет непросто, но борьба должна быть единой.

Среди участников митинга родители погибших в 44-дневной войне военнослужащих. По словам представителя совета "Вместе", бывшего замминистра диаспоры Сержа Срапионяна, акция - мирная и носит оповестительный характер, все решения будут приниматься по итогам заседания совета, не будет силы, у которой будет преобладающее мнение. При этом он озвучил требование собравшихся к парламенту Армении, а именно, признать независимость Нагорного Карабаха. Он напомнил, что Арцах провозгласил независимость по всем нормам и элементам международного права и Армения обязана признать независимость НКР.