Вторник, 4 Апреля 2023 17:26

АрмИнфо.Первый президент Армении Левон Тер- Петросян считает, что правящая фракция <Гражданский договор> рискует окончательно потерять свой авторитет в глазах избирателя, если не станет инициировать процесс смещения спикера парламента Алена Симоняна с должности.

<Как бы я ни пытался себя сдержать, тем не менее, не могу не коснуться отвратительного инцидента, который произошел два дня назад>, - написал в своей статье в ilur.am Тер- Петросян, касаясь недавнего инцидента в центре Еревана, когда Симонян обругал гражданина Канады Карена Мкртчяна, назвавшего его <предателем> и плюнул ему в глаз. Первый президент подчеркивает, что слово <плевать> (за исключением сферы медицины) само по себе вульгарно и используется в разговорной речи. <Но когда оно звучит из уст одного из высших государственных деятелей, особенно когда оно переходит в конкретное действие, то это уже конец государства. Что касается слова <предатель>, то это не бытовая ругань и не личное оскорбление, а чисто политическая оценка, которой следует противопоставить не пошлую речь или плевок, а корректный и обоснованный ответ, тем более что власть обладает неограниченными средствами информации и пропаганды>, - заявил экс-президент.

При этом, по его словам, в мире не было руководителя более или менее демократического государства, которого его политические оппоненты не заклеймили ярлыком предателя. <Может показаться удивительным, если, например, я вспомню, что в свое время так называли даже выдающихся президентов США: Рузвельта политические оппоненты называли предателем за уступку стран Восточной Европы Советскому Союзу, Трумэна за то, что он не предотвратил коммунизацию Китая, а Клинтона за ослабление военной мощи своей страны по причине флирта с Россией. Но никто из них не плевал в лицо тем, кто называл их предателями, они лично или через своих сторонников на все подобные обвинения возражали обоснованными аргументами>, - указал Тер-Петросян.

Возвращаясь, как указал экс-президент, к <непростительному поступку Алена Симоняна>, он призывает Национальное Собрание, и, в первую очередь, фракцию <Гражданский договор>, инициировать отставку Алена Симоняна, <чтобы окончательно не потерять лицо перед народом>. <Я нисколько не преувеличиваю, его поступок - это самый большой ущерб, нанесенный репутации нашей государственности, устранить который можно только ценой его отстранения от должности. Только так можно восстановить честь нашего народа перед международным сообществом>, - написал он.

Отметим, что Ален Симонян ответил Тер-Петросяну и пригласил его - <президента-историка> в парламент обсудить <наиболее серьезный ущерб>, нанесенный репутации государства в течении истории.