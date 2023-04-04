Вторник, 4 Апреля 2023 16:13

АрмИнфо. “Можно человека привести во власть с улицы, но улицу из человека не вывести никогда”. Именно так можно охарактеризовать поведение депутатов парламента РА от правящей фракции “Гражданский договор” на внеочередном заседании постоянной парламентской Комиссии по правам человека и общественным вопросам 4 апреля.

Отметим, что повестка внеочередного заседания включала всего один вопрос - рассмотрение кандидатур на вакантную должность омбудсмена Армении.

Добавим, что парламентская оппозиция в лице оппозиционных блоков “Армения” и “Честь имею” выдвинула кандидатуру оппозиционного общественного деятеля Эдгара Казаряна, а правящая фракция “Гражданский договор” - кандидатуру заместителя генерального прокурора Анаит Манасян.

Заседание комиссии с первых минут проходило в напряженной обстановке, депутаты от правящей силы постоянно прерывали выступление оппозиционного кандидата разного рода репликами. Более того, они стали давать советы главе комиссии Тагуи Товмасян, как ей следует вести заседание. Подобное поведение вывело из себя и саму Товмасян, которая потребовала уважать регламент парламента и не указывать ей, что делать. “Может вы сядете на мое место и будете вместо меня вести заседание”, - резко осадила Товмасян одного из депутатов правящей силы. Но, это никак не поспособствовало снижению напряженности в зале.

Однако, ситуация накалилась после того, как Казарян во время своего выступления, касаясь событий 2018 года, в частности сказал: “В 2018 году в Армении произошла азербайджано-турецкая революция”. После этих слов, на Казаряна посыпался шквал угроз от представителей правящей силы.

Секретарь парламентской фракции правящей партии “Гражданский договор” Артур Ованнисян начал нервно грозить пальцем, выкрикивая: “Ты вообще кто такой, ара? Отрежем язык тому, кто посмеет назвать наш народ какой-то “азербайджано-турецкой группой”. Всем, кто попытается как-то оскорбить выбор граждан Армении, отрежем язык. Я лично это сделаю, все поняли?!”.

Однако, на этом он не успокоился, и под поддерживающие возгласы соратников по партии продолжил: “Примите это в качестве угрозы. Если кто-то что-то скажет нашему народу, то я отрежу ему язык и уши тоже”.

Другие представители правящей силы не отличились образцовым поведением, пока Ованнисян грозил пальчиком всем неугодным, его соратники кричали в адрес Казаряна

“Скотина, закрой рот и проваливай отсюда”, “я тебя сейчас прикончу, жертва”, “ты кто вообще такой, давай извиняйся за свои слова!” т.д..

На просьбу Товмасян разъяснить свои слова по части “азербайджано-турецкая революция”, Казаярн отметил, что видимо представители правящей силы не поняли или не захотели понимать суть его слов. “Мои слова не были адресованы армянскому народу, который был обманут теми, кто узурпировал власть в 2018 году войдя в доверие граждан и одурачив их. Я говорил о тех, кто был бенефициаром этой революции, кто больше всего получил он нее дивидендов – это азербайджано-турецкий тандем”, - сказал Казарян, которому представители правящей силы так и не дали закончить выступление, поскольку продолжили кричать и оскорблять его. А затем и вовсе коллективно покинули зал заседаний комиссии.

Справедливости ради, отметим, что Казарян был вынужден противостоять нападкам депутатов правящей силы в гордом одиночестве, поскольку на заседании не было ни одного депутата от оппозиционных фракций “Честь имею” и “Армения”. Непонятно, чем они были заняты, что не пришли поддержать своего кандидата в Омбудсмены.