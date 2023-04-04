Вторник, 4 Апреля 2023 15:22

АрмИнфо. Ложь спикера парламента Армении Алена Симоняна относительно избиения сына премьер-министра Никола Пашиняна - Ашота Пашиняна создала благодатную почву для спекуляций в международных СМИ.

Напомним, что после того, как спикер парламента Армении 2 апреля оскандалился тем, что плюнул в лицо гражданину, прикрикнувшему ему в след "предатель", он оказался в центре другого курьеза. Фактически, сегодня, газета, принадлежащая семье премьера, уличила его во лжи.

Так, накануне, после громко скандала с оплевыванием и задержанием гражданина, посмевшего назвать Симоняна предателем, и видимо в попытках как-то отвлечь внимание общественности от своей личности, Симонян написал на своей странице в "Facebook" о том, что сын премьер-министра Армении Ашот Пашинян подвергся нападению.

"Три дня назад председатель постоянной Комиссии по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян подвергся нападению со стороны депутата, представляющего партию АРФ "Дашнакцутюн", и ударил его, после чего, как заяц, убежал к расположение своей фракции. В центре Еревана одно дашнакское <явление> с расстояния около 100 метров осуществило провокацию в отношении председателя Национального Собрания, а вчера также было совершено нападение на сына премьер- министра. Это ряд организованных провокаций, следы которых, уверен, ведут за пределы нашей страны. Правовая и политическая реакция на это не заставит себя долго ждать. Армения останется и будет развивать демократию, в нашем регионе будет мир", - написал Симонян.

Любопытно, что в полиции Армении после данного заявления Симоняна сообщили, что не получали каких-либо заявлений и не располагают фактами о нападении от сына премьера.

А уже сегодня, с опровержением данных слов Симоняна выступила газета "Айкакан жаманак", принадлежащей семье премьера РА. В частности, сын премьера Ашот Пашинян заявил, что политически мотивированных или иных нападений на него не было. "К сожалению, я вынужден опровергнуть распространяемую обо мне ложную информацию. Что касается распространения "информации", то, думаю, самое удивительное то, кто кого цитирует. А почему, это мне даже не интересно. Мои наилучшие пожелания всем", - заявил сын премьера РА Ашот Пашинян.

Примечательно, что заявление Симоняна создали благодатную почву для разного рода манипуляций. Так, к примеру, в международных СМИ появились заголовки типа: "На сына премьер-министра Армении напали после заявлений об аресте Путина".