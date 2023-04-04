Вторник, 4 Апреля 2023 13:02

АрмИнфо. Гражданин подорвался на мине в Мартунинском районе Арцаха при сборе спаржи в лесном массиве.

Как сообщает пресс-служба МВД НКР, 2 апреля в 15:35 в отдел полиции Кармир-Шука Мартунинского района поступило сообщение о том, что в лесной зоне административного района Кармир-Шукского взорвалась мина, пострадал мирный житель.

"Выехавшие на место сотрудники полиции установили, что в тот же день около 15:10 трое жителей Кармир-Базара собирали спаржу в указанном районе у линии соприкосновения, когда Г. Б. (1997 г.р.) подорвался на мине. Последнего доставили в Республиканский медицинский центр, где ему диагностировали травматическую ампутацию левой стопы", - сообщили в МВД НКР.