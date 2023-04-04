Вторник, 4 Апреля 2023 11:05

АрмИнфо. В результате политики правительства Никола Пашиняна у нас не только третий месяц нет омбудсмена, но и нарушается конституционный закон "Регламент Национального собрания". Об этом заявила председатель Постоянной комиссии НС по защите прав человека и связям с общественностью Тагуи Товмасян.

Она напомнила, что согласно части 1 статьи 129 Конституционного закона "Регламент Национального Собрания", "ежегодно до 1 апреля Защитник прав человека представляет в Национальное Собрание ежегодный отчет о своей деятельности, о состоянии защиты прав и свобод человека", но до этого момента представлено не было.

"Для парламентской Армении это не что иное, как пощечина законодательному органу страны", - резюмировала Товмасян.

Отметим, что Омбудсмен Армении подала в отставку 23 января текущего года. До сих пор не избран новый защитник прав человека страны, хотя согласно регламенту, он должен был быть выдвинут и избран в течение одного месяца.