Вторник, 4 Апреля 2023 10:58

АрмИнфо.Пять мандатариев специальных процедур ООН опубликовали сообщение, в котором призвали правительство Азербайджана принять срочные меры для обеспечения свободного и безопасного передвижения по Бердзорскому (Лачинскому) коридору.

Как сообщает пресс-служба посольства РА в Швейцарии, эксперты ООН по правам человека заявили, в частности, что Бердзорский коридор является единственным транспортным звеном, связывающим Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, и имеет большое гуманитарное значение.

Отмечается, что блокада нарушила доставку продовольствия, медикаментов, топлива и других товаров первой необходимости примерно для 120 000 человек, проживающих в Нагорном Карабахе. Гуманитарная ситуация обострялась из-за периодических перебоев с подачей газа, что нарушало работу медицинских учреждений. Образовательные учреждения также не смогли работать и прекратили свою деятельность.

"Мандатарии специальной процедуры выразили серьезную обеспокоенность тем, что длительная блокада единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с внешним миром, может привести к тяжелым гуманитарным последствиям для населения и нарушению его прав", - отмечается в сообщении.

Сообщение было отправлено Специальным докладчиком ООН по вопросу о праве на питание; Специальным докладчиком по правам инвалидов; Специальным докладчиком по вопросу о праве на образование; Специальным докладчиком по вопросу о праве каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья; и Независимым экспертом по вопросу об осуществлении всех прав человека пожилыми людьми.