Вторник, 4 Апреля 2023 09:50

АрмИнфо.Вопросы двусторонней армяно- румынской повестки дня обсудили на встрече 3 апреля в Бухаресте глава МИД РА Арарат Мирзоян и исполняющая обязанности председателя Сената Румынии Алина-Стефания Горджиу.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, на встрече была подчеркнута роль парламентской дипломатии в развитии отношений двух стран, отмечена важность эффективного сотрудничества и взаимных визитов дружественных групп в парламентах двух стран. Стороны обоюдно указали важный вклад армянской общины Румынии в укрепление связей между двумя народами, а с момента обретения независимости и между двумя странами в различных областях. В этом контексте Мирзоян высоко оценил отношение румынских властей к армянскому культурному и религиозному наследию, в том числе принятие закона "Об объявлении 12 октября днем армянского языка, алфавита и культуры в Румынии".

В ходе встречи собеседники затронули вопросы, касающиеся региональной безопасности и стабильности.

Глава МИД Армении подробно рассказал и.о. председателя Сената Румынии о вызовах, препятствующих установлении мира на Южном Кавказе, сохраняющихся гуманитарных проблемах, в результате невыполнения Азербайджаном заявления от 9 ноября 2020 года, включая удерживание в заложниках армянских военнопленных.

Мирзоян коснулся видения и усилий армянской стороны по урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном и поиску справедливого решения ключевых проблем нагорно-карабахского конфликта.

Касаясь блокирования Азербайджаном Бердзорского (Лачинского) коридора (удерживается Азербайджанмо в блокаде уже 11 дней - ред.), Мирзоян подчеркнул необходимость выполнения решения Международного суда ООН от 22 февраля, о деблокаде коридора без предварительных условий и недопущения проводимой Азербайджаном политики этнических чисток в Нагорном Карабахе.