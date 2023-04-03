Понедельник, 3 Апреля 2023 22:17

АрмИнфо.Директор ООО "Алекс Текстиль", сотрудники компании и владелец другой компании, обвиняются в неуплате налогов на сумму 1 млрд 144 млн драмов.

Так, согласно Следственному комитету Армении, в ходе предварительного следствия по уголовному делу против компании ООО "Нор Зовк", в Главном управлении по экономическим преступлениям были получены фактические данные о том, что с целью сокрытия доходов, полученных от реализации, и одновременно контроля реального товарооборота сокрытии продукции, произведенной и поставленной компанией "Алекс Текстиль", занимающейся производством и реализацией трикотажных изделий - директор указанной компании М. М., при содействии начальника производственного цеха А. Х., обратился к помощи владельца 100 процентов акций ООО "АКТРЕЙД-СОФТ", осуществляющего деятельность в сфере программного обеспечения К С. Для сокрытия реального оборота фабрики. Последний за вознаграждение установил в ООО "Алекс Текстиль" торговую программу "1С", объединив электронную серверную систему и спрятавшего серверную систему и содержащиеся в ней данные о реальном обороте текстильной компании и других организаций в подвале своего регистрационного адреса.

Таким образом, директор ООО "Алекс Текстиль", обладая информацией о реальном обороте продукции, производимой и реализуемой предприятием, по предварительному согласованию с главным бухгалтером и при содействии начальника цеха, а также учредителя вышеуказанной компании, работающей в сфере программного обеспечения, в целях неуплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль, сокрыли особо крупную сумму. С сентября 2019 года по февраль 2023 гг вместе со штрафами она составила 1 144 765 709 драмов РА.

В ходе предварительного следствия возбуждено отдельное производство по делу о неуплате компанией налогов в особо крупном размере, в ходе которого были проведены обыски в местах деятельности компании, а также в домах директора текстильной фабрики, начальника цеха и учредителей компании. На основании полученных в уголовном производстве достаточных доказательств органом, осуществляющим производство, были представлены ходатайства надзирающему прокурору, о возбуждении уголовного производство в отношении директору фабрики М.

М. и главного бухгалтера Р. С., начальник цеха предприятия А. Х., а также, владельца вышеупомянутой компании, работающей в сфере программного обеспечения по пунктам 1 и 2 части 3 статьи 46-290 УК РА, которые были удовлетворены, и в тот же день им было предъявлено обвинение.

Ответственные лица ООО "Алекс Текстиль" признали свою вину по предъявленному обвинению, и в целях возмещения причиненного ущерба, сумма налоговых обязательств в размере 1.144.765.709 драмов была переведена на депозитный счет Следственного комитета РА. Расследование продолжается.